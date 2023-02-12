Российские военные пристают к подросткам в Мелитополе, - Федоров

"Вчера я встречался с выехавшими детьми. Одна девочка, которой 16 лет, сказала, что она уехала по той простой причине, что кадыровцы и другие российские военные начали приставать к детям 16-17 лет. Это тот факт, что я вчера услышал от нашей девочки, выехавшей из временной оккупации", - рассказал он.

Как пишет "РИА Мелитополь", это не единственный подобный случай. Так, машина с осетинами останавливались прямо на остановке общественного транспорта в нижней части Мелитополя и оккупанты начали приставать к молоденькой женщине, доведя ее до слез.

Это случилось на остановке общественного транспорта, стоят люди, ждут маршрутку. Через дорогу трое осетин в военной форме садятся в джип и с резким разворотом и визгом шин подкатывают к остановке. Тот, что на пассажирском был, через окно позвал стоявшую на остановке девушку и начал ее "уламывать".

"Это внизу на рынке, там из-за припаркованных машин и так не проехать, а эти своей "попой" перекрыли дорогу. Стоит уже пробка из небольшого грузовика, маршрутки и трех легковых - ждут, когда осетины "нафлиртуются", - рассказал очевидец.

Как сообщалось, российские захватчики оборудовали на территории оккупированного Мелитополя Запорожской области пять пыточных, где, по подтвержденным данным, применяют для пыток людей электричество и стреляют по конечностям.

Напомним, российские оккупанты несут огромные потери на линии фронта, в частности в Запорожской области, поэтому общественные больницы в оккупированных районах Украины превращены ими в военные госпитали.