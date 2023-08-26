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Российские военные обстреляли Херсон: есть раненые

Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате террористического акта были ранены две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"В течение дня армия РФ била по центру Херсона", - сообщили в администрации.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки две местные жительницы получили ранения:

  • Травмированная 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.
  • Еще одна пострадавшая - 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты практически каждый день обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны Украины правого берега Днепра. Для ударов военные РФ используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

В течение 23 августа россияне совершили 99 обстрелов региона. В общей сложности они 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности, по Херсону было выпущено 32 снаряда.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

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ХерсонВойна России против Украины