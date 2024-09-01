Российские войска вновь продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, войска РФ провели наступательные операции в районе Липцев и Глубокого, а также в районе Волчанска и Плетеновки. Однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Российские военкоры утверждали, что 31 августа войска РФ продвинулись к югу от Песчаного (северо-западнее Сватово), но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В то же время аналитики сообщают, что 30 и 31 числа враг провел атаки:

к северо-востоку от Купянска около Синьковки;

к юго-востоку от Купянска около Новоосиново и Глушковки;

к северо-западу от Сватово около Колисинковки, Стельмаховки, Новосергиевки и в направлении Лозовой;

к западу от Сватово около Андреевки;

к юго-западу от Сватово около Твердохлибово, Дружелюбовки и Чернещины;

к северо-западу от Кременной около Невского, Новосадово, Грековки и Макеевки;

и к юго-западу от Кременной около Дибровой и в Серебрянском лесу.

Также российский военкор продолжил утверждать, что ВСУ сохраняют ограниченные позиции в Синьковки, несмотря на заявление Минобороны РФ от 30 августа о том, что российские силы захватили населенный пункт.

Операция №3 - Донецкая область

По данным аналитиков, 30 и 31 августа россияне продолжили наступать:

к востоку от Северска в районе Верхнекаменского;

к юго-востоку от Северска в районе Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки;

к югу от Северска в районе Звановки.

Тем временем геолокационные кадры от 31 августа указывают на то, что российские войска совершили незначительное продвижение в восточную часть Григоровки (к северу от Часового Яра).

В частности, 30 и 31 числа враг пытался наступать:

в районе Часового Яра;

к северу от Часового Яра возле Калиновки;

к востоку от Часового Яра возле Ивановского;

к югу от Часового Яр возле Ступочек;

к юго-востоку от Часового Яра возле Андреевки, Клещеевки и Предтечного.

Сообщалось, что войска РФ захватили Северное (к востоку от Торецка), а также продолжили 31 августа наступательные операции в районе Торецка. Минобороны России также заявило, что россияне захватили Северное, но ISW не обнаружил подтверждения того, что россияне захватили оставшуюся часть северо-западной окраины Северного.

Эксперты добавили, что 30 и 31 числа враг наступал в районе Нелиповки.

Геолокационные кадры от 30 июля говорят о том, что оккупационные войска недавно продвинулись к югу от Карловки (юго-востоку от Покровска) и захватили Красноармейскую фильтровальную станцию. В то же время, кадры от 31 числа говорят о том, что враг недавно захватил северную часть Галициновки (к юго-востоку от Покровска).

Согласно российским заявлениям, подразделения 114-й мотострелковой бригады РФ продвинулись в южную часть Галициновки и полностью захватили населенный пункт, но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлениям.

В субботу, 31 августа, российские военкоры заявили, что войска РФ, действующие к юго-востоку от Покровска, также захватили Долиновку (непосредственно к востоку от Галициновки), вошли в Желанное Первое (непосредственно к югу от Галициновки) и продвинулись ближе к Украинску и Лысовке (оба к западу от Галициновки).

Блогеры РФ заявили, что россияне продолжают вести бои в восточном Селидово (к юго-востоку от Покровска), хотя ISW пока не наблюдал подтверждения присутствия российских войск в городе.

Кроме того, военкоры Рф заявили, что имеются сообщения о российских диверсионно-разведывательных группах, действующих недалеко от окраин Мирнограда (непосредственно к востоку от Покровска), и что российская авиация наносит массированные авиаудары по городу.

ISW пишет, что пятницу и субботу, 30 и 31 августа, оккупационные войска продолжили наступательные операции: к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Гродовки и Зеленого Поля и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Миролюбовки, Михайловки, Селидово, Карловки, Долиновки, Галициновки, Желанного Первого, Украинска и Лисовки.

Согласно геолокационным кадрам от 31 августа, россияне недавно продвинулись в полях к западу от Красногоровки во время механизированного наступления численностью примерно в роту.

30 и 31 числа враг продолжал наступать в районе Георгиевки и Красногоровки.

Сообщалось, что оккупанты продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 31 августа, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил, что российские войска продвинулись на 1,2 километра к северо-западу от Константиновки. Еще один блогер сказал 30 августа, что российские войска продвинулись ближе к Водяному с позиций вдоль шоссе О-0532 (Константиновка-Угледар).Однако ISW не обнаружила подтверждения этих российских заявлений.

Кадры, опубликованные 30 августа, показывают, что украинские войска недавно отражали атаку российских механизированных подразделений численностью до взвода возле Константиновки.

По данным ISW, противник продолжил наступательные операции возле Константиновки, Водяного и Угледара, 30 и 31 августа.

"Южная ось"

В субботу, 31 августа, позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил, что россияне захватили украинскую позицию и два лесных массива к северу от Работино, хотя ISW не видел подтверждения этого заявления.

Официальные лица Украины сообщили 31 числа, что ВСУ отразили несколько российских атак в неуказанных районах Херсонского направления.