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Российские войска увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море

Фото: российские войска увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море один ракетоноситель. Общий залп подготовленных к пуску "Калибров" насчитывает 7 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп до 7 ракет", - говорится в сообщении.

Тем временем в Азовском море находится один вражеский корабль;

Вместе с тем в Средиземном море россияне уменьшили численность группировки до семи вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Напомним, что во время последней массированной ракетной атаки РФ в украинских силах обороны заметили, что враг пытается найти новую тактику ударов. Вероятно, россияне будут пробовать разные варианты использования имеющихся у нее вооружений.

Между тем, с начала полномасштабного вторжения армия РФ уже выпустила по Украине более 5000 ракет и более 1 тысячи дронов-камикадзе.

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