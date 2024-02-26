Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW

За последнюю неделю российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терного. По предварительной информации, украинские войска восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 25 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Тернов за последнюю неделю.
Позиционные бои продолжаются:
Российские войска недавно продвинулись в районе Бахмута 25 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 25 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Ивановского (к западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
Представитель Украинской Таврической группировки войск Дмитрий Лиховой заявил, что украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции
Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что 25 февраля украинские войска восстановили некоторые позиции к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российский военный блогер заявил, что украинские войска восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).
Позиционные бои продолжались:
Российские и украинские источники сообщают о боях к югу от Золотой Нивы и Новодонецкого (оба к юго-востоку от Великой Новоселки) и близ Гуляйполя (45 км к юго-западу от Великой Новоселки).
Сообщается, что российские войска продвинулись в пределах Работино на фоне продолжающихся локальных наступательных операций на западе Запорожской области.
Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска атакуют и продвигаются в восточной и северной части Работино, а другие российские блогеры утверждали, что в населенном пункте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.
Некоторые блогеры дополнительно отметили, что украинские войска пытаются контратаковать и оттеснить российские войска обратно к окраинам Работино.
Российский источник также сообщил, что российские войска активизировались на Каменском участке фронта (примерно в 35 км к северо-западу от Работино) и что в этом районе продолжаются бои.
Видео с геолокацией, опубликованное 25 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Остапа Вишни в Крынках.
Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях в Крынках, несмотря на заявления России о том, что российские войска полностью отбили населенный пункт.
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