Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 25 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Тернов за последнюю неделю.

Позиционные бои продолжаются:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки;

к западу от Кременной в районе Терного и Торского;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись в районе Бахмута 25 февраля. Видео с геолокацией, опубликованное 25 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

в районе Ивановского;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка и Пивденного.

Представитель Украинской Таврической группировки войск Дмитрий Лиховой заявил, что украинские войска отошли на западную окраину Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичево и Степового;

к западу от Авдеевки в районе Ласточкиного, Тоненького и Северного;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Сообщается, что 25 февраля украинские войска восстановили некоторые позиции к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки;

к югу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские и украинские источники сообщают о боях к югу от Золотой Нивы и Новодонецкого (оба к юго-востоку от Великой Новоселки) и близ Гуляйполя (45 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Сообщается, что российские войска продвинулись в пределах Работино на фоне продолжающихся локальных наступательных операций на западе Запорожской области.

Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска атакуют и продвигаются в восточной и северной части Работино, а другие российские блогеры утверждали, что в населенном пункте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.

Некоторые блогеры дополнительно отметили, что украинские войска пытаются контратаковать и оттеснить российские войска обратно к окраинам Работино.

Российский источник также сообщил, что российские войска активизировались на Каменском участке фронта (примерно в 35 км к северо-западу от Работино) и что в этом районе продолжаются бои.

Видео с геолокацией, опубликованное 25 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Остапа Вишни в Крынках.

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях в Крынках, несмотря на заявления России о том, что российские войска полностью отбили населенный пункт.