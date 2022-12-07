Российские войска мощно ударили по Курахово, есть много погибших и раненные

Обновлено 16:11. Число жертв возросло до 8.

"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 - ранены! Информация обновляется!" - написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены" , - написал Кириленко.

По его словам, российские оккупанты нанесли удар по центру.

Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

Фото: Курахово оказалось под мощным обстрелом россиян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

"Курахово в Донецкой области попало под сильный обстрел, есть погибшие... Последствия обстрела центра Курахового - много погибших", - тем временем пишут местные издания.

По данным журналистов, "прилет" был, в частности, в районе рынка.

"Как сообщают в Telegram очевидцы, есть жертвы. Предварительно погибших - пять. Их тела сейчас лежат на улице. На месте работают медики", - также пишут СМИ.

Напомним, только недавно стало известно о том, что оккупанты обстреляли центр поселка Ямполь Донецкой области. В это время там люди получали гуманитарку, в результате вражеской атаки три человека ранены.

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