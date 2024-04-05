Российские войска наращивают темпы наступления на разных направлениях, - карты ISW

Украинская воздушная разведка усложняет российские наступательные операции на Лиманском направлении. Российские войска продвинулись до восточной окраины Часового Яра из-за усиленной механизированной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
4 апреля позиционные бои продолжались на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.
Позиционные бои продолжались:
Российский источник заявил, что высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки усложняют российские наступательные операции на Лиманском направлении.
4 апреля российские войска предприняли сильно усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра (к западу от Бахмута) и продвинулись до восточной окраины населенного пункта.
На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часов Яр. Российская механизированная колонна продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромовое-Часовый Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра), прежде чем украинские войска не позволили российским войскам продвинуться далее в Часов Яр.
Российские силы в настоящее время увеличивают темп и масштаб своих механизированных наступлений по всей восточной Украине и, возможно, усиливают общий темп своих наступательных операций в Украине.
По словам ISW, в настоящее время российские военные отдают приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.
На видео с геолокацией показно, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Также российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Берестового (к северо-востоку от Бахмута), а также захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
4 апреля позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.
Позиционные бои продолжались в районе Работино и к северо-западу Вербового.
Также позиционные бои продолжились на левом берегу Херсонской области, вероятно, в районе Крынков, где украинские войска сохраняют позиции.
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