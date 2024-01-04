Российские войска пытаются наступать севернее Бахмута: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

ISW выяснил, что 3 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки, а также к западу и юго-западу от Кременной в районе Тернов и Серебрянского лесничества.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска перегруппировываются и наносят планирующие бомбовые удары в направлении Лимана.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, подтвердилось недавнее продвижение российских войск к северо-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 2 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу от дороги Бахмут-Хромово между Богдановкой и Хромово.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что возле Богдановки продолжаются интенсивные бои и что российские войска пытаются продвинуться в направлении Часового Яра (к западу от Бахмута).

Российские и украинские источники сообщили о позиционных боях к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромово, к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Курдюмовки, Клещиевки и Андреевки.

ISW пишет, что недавно российские войска подтвердили наступление к юго-западу от Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованное 3 января, показывает, что российские войска добились незначительного усиления на северо-западном берегу Измайловского пруда на окраине Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового и Бердичево; на северо-западной и юго-восточной окраинах Авдеевки; и к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Недавно российские войска добились подтвержденных успехов в ходе наземной атаки к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 3 января, показывает последствия российского наступления к юго-востоку от Победы (примерно в 10 км к юго-западу от Донецка) и указывает на то, что российские войска добились ряда незначительных успехов на юго-восточной окраине Победы.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка.

"Южная ось"

По словам ISW, российские и украинские силы продолжали позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей 3 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские источники сообщают о позиционных боях к юго-западу от Великой Новоселовки, недалеко от Приютного и к западу от Старомайорского.

ISW обнаружил, что украинские войска добились незначительных успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 3 января, хотя ISW не наблюдал каких-либо подтвержденных изменений.

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области 3 января, но подтвержденных территориальных продвижений в этом районе не было. Российские и украинские войска продолжали встречаться в боях возле Крынков.