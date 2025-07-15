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Российские ударные дроны атакуют Украину: где летают "Шахеды"

Иллюстративное фото: воздушная тревога (РБК-Украина, Юлия Червинская)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 15 июля 2025 года Россия снова атакует территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Из-за атаки во многих областях была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Военные сообщили об угрозе применения ударных дронов в нескольких областях.

В частности, зафиксировано БпЛА над Николаевщиной, которые движутся в юго-западном направлении.

Кроме того, на Харьковщине дроны движутся как в южном, так и в северном направлениях, а над Кропивницким зафиксировано БПЛА непосредственно над городом.

Также по состоянию на 00:48 вражеские "Шахеды" двигались:

  • на севере Сумщины, курс юго-западный;
  • на Днепропетровщине, курс юго-западный.

В связи с массированной атакой в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и следить за сообщениями официальных источников.

Пока информации о последствиях или разрушениях не поступало, но военные призывают украинцев внимательно следить за официальными сообщениями.

 

Напомним, за последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб.

Кроме того, для ударов было применено 1168 дронов-камикадзе, а также проведено 3980 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.

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Воздушная тревога