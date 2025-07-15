Российские ударные дроны атакуют Украину: где летают "Шахеды"

В ночь на 15 июля 2025 года Россия снова атакует территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Из-за атаки во многих областях была объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Военные сообщили об угрозе применения ударных дронов в нескольких областях.
В частности, зафиксировано БпЛА над Николаевщиной, которые движутся в юго-западном направлении.
Кроме того, на Харьковщине дроны движутся как в южном, так и в северном направлениях, а над Кропивницким зафиксировано БПЛА непосредственно над городом.
Также по состоянию на 00:48 вражеские "Шахеды" двигались:
В связи с массированной атакой в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и следить за сообщениями официальных источников.
Напомним, за последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб.
Кроме того, для ударов было применено 1168 дронов-камикадзе, а также проведено 3980 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.
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