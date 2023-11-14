Российские олигархи выводили свои активы через Кипр. Никосия обещает усилить контроль

Отмечается, что роль ведущих бухгалтеров компании PricewaterhouseCoopers и других консультантов в управлении транзакциями стала известна из "Cyprus Confidential".

Речь идет об утечке информации на 3,6 млн файлов, которые были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей анонимным источником.

Как российские олигархи обходили санкции из-за Кипра

Издание пишет, что среди 104 российских миллиардеров две трети фигурируют наряду с членами семей как клиенты поставщиков профессиональных услуг на Кипре.

"Есть записи о 71 российском клиенте, который попал под санкции с февраля 2022 года. По словам советников, многие из этих отношений с тех пор были прекращены", - сообщает Guardian.

Филиал PwC на Кипре и другие консультанты помогли одному из самых влиятельных российских олигархов Алексею Мордашову попытаться перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС.

Также были переведены 600 000 евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, которого считают ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о российском диктаторе Владимире Путине.

Еще речь шла о десятках миллионов офшорных платежей, сделанных олигархом Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом "Челси" агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушать строгие футбольные правила бухгалтерского учета.

Что еще заявили в правительстве Кипра

Правительство Кипра отреагировало на утечку обещанием в "нулевой терпимости" к нарушениям санкций, поскольку оно борется за сохранение своего статуса финансового центра.

Отвечая на подробные вопросы, представитель сообщил, что Кипр получает техническую поддержку от британского правительства для создания подразделения по соблюдению санкций в следующем году, а планы будут представлены в этом месяце вместе с отчетом о том, как его власти расследуют финансовые преступления и преследуют их по суду.

РФ пытается обходить западные санкции

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Также Correctiv писало, что российские торговые компании продолжили закупать оружие в Европе и США, несмотря на санкции, которые начали вводить еще в 2014 году.