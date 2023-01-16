Российские олигархи переписывали состояния на детей перед вторжением в Украину, - Минфин США

"Примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим дети, другим членам семьи или близким деловым партнерам", - говорится в сообщении.

По данным отчета, некоторые из этих транзакций произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением. "Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами", - говорится в документе.

При этом несколько олигархов сделали переводы своим детям, в частности тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

FinCen пока не оглашает имен российских олигархов, а также суммы которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.