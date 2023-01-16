RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские олигархи переписывали состояния на детей перед вторжением в Украину, - Минфин США

Фото: Абрамович переписал состояние на малолетних детей (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Александр Белоус

Российские олигархи перед вторжением в Украину 24 февраля переводили активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США FinCen обнародовало предварительный отчет об их финансовой активности в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет FinCen.

"Примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим дети, другим членам семьи или близким деловым партнерам", - говорится в сообщении.

По данным отчета, некоторые из этих транзакций произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением. "Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами", - говорится в документе.

При этом несколько олигархов сделали переводы своим детям, в частности тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

FinCen пока не оглашает имен российских олигархов, а также суммы которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Роман Абрамович перед вторжением РФ в Украину переписал свое состояние. Семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 млрд долларов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины