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Российские оккупанты загружают одновременно три судна в порту Мариуполя

Вторник 17 октября 2023 15:17
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Российские оккупанты загружают одновременно три судна в порту Мариуполя Фото: российские оккупанты загружают одновременно три судна в порту Мариуполя (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В морском порту временно оккупированного Мариуполя впервые после начала полномасштабного российского военного вторжения под погрузкой находятся одновременно три коммерческих судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"В порту одновременно три судна у причалов под погрузку. Впервые такое с начала оккупации. Всего оккупанты задействовали четыре судна класса РМ3 через свою "гражданскую" фирму "РКС-НР". Чтобы три одновременно - такого еще не было", - написал он.

Также в порту замечены новые бетонные конструкции, а также новые грузовые контейнеры: советник мэра убежден, что ничего гражданского в этих контейнерах нет.

Напомним, по данным ресурса RussiaTheftWatch, Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов.

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Мариуполь порт Российская Федерация
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