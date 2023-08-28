Российские оккупанты обстреляли Торецк из "Урагана", есть жертвы

Российская атака произошла сегодня в 18:00.

От вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе.

Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет.

Все пострадавшие во время обстрела находились дома. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные также обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.

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