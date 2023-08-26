Российские оккупанты обстреляли Ольговку Херсонской области, есть погибшая
В результате обстрелов села Ольговка Херсонской области есть погибшая. Гражданская получила многочисленные ожоги.
Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Российская армия убила пожилую женщину. Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина", - пишет Прокудин.
По словам главы ОВА, женщина была доставлена в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми, в результате чего она умерла в медучреждении.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
Как рассказывал Прокудин, только за прошедшие сутки, 25 августа, враг совершил 74 обстрела региона. В общей сложности было выпущено около 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
Оккупанты попали в:
- объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения, территорию птицефабрики в Херсонском районе;
- здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе;
- предприятие и здание спортзала в Херсоне.
В результате обстрелов один человек получил ранения.
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