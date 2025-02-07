Российские металлурги искажают конкуренцию в Европе, мир должен ужесточить санкции, - эксперт

Это - одна из причин, почему ЕС до сих пор не ввел жесткие санкции против металла из РФ, на котором она зарабатывает 3,5 млрд евро даже сейчас.

"ЕС принял решение о запрете на импорт железной руды и слябов. И тут же - ввел исключения и переходные периоды, которые были предложены несколькими странами, такими как Италия, Бельгия, Дания и Чехия. Почему? Потому что российские компании владеют активами в этих странах, и они угрожают остановить производство и уволить работников в случае, если им не позволят импортировать российскую металлопродукцию. По сути, это создает конфликт интересов, и это очень печальная ситуация - ведь фактически россияне держат в заложниках сотрудников этих компаний, когда разговаривают с чиновниками", - подчеркнул Каленков.

При этом, подчеркнул эксперт, российские предприятия в ЕС просто манипулируют правительствами - ведь на самом деле они могут покупать необходимую металлопродукцию или у европейских производителей, или у Украины - продукция которой также присутствует на европейском рынке.

Другой важный аспект проблемы - что россияне искажают конкуренцию на европейском металлургическом рынке, ведь имеют доступ к колоссально дешевым энергоресурсам - газу и электроэнергии, которые в РФ стоят в десять раз дешевле, чем в ЕС. Поэтому и европейцы, и украинцы заинтересованы в усилении санкций против российских олигархов и металлургической отрасли, которая является третьей по мощности в РФ в продуцировании денег на финансирование военной машины Кремля.

"Такие санкции могут быть персональными - против российских олигархов, а также - против российских заводов в ЕС, и это можно сделать безопасным для работников этих активов способом. У нас есть хороший пример, когда олигарх Абрамович продал футбольный клуб "Челси". Возможно, такой выход есть и для заводов", - уточнил Каленков.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму 3 млрд евро, а за 9 месяцев 2024 года - еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляющая металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая является критически важной для российской оборонной промышленности.