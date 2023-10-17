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Российские компании по добыче алмазов внесли в список кандидатов на санкции

Иллюстративное фото: российские компании по добыче алмазов внесли в список кандидатов на санкции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов, были внесены в список кандидатов на будущие санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным НАПК, в перечень внесены следующие компании:

  • АО "ИЦ "Буревестник";
  • АО "Светлана-рентген";
  • АО "Завод бурового оборудования";
  • ОАО "Виогем";
  • ПО "Кристалл";
  • ООО "Конструкторское бюро электрометрии".

Указанные компании производят новое оборудование для добычи, обработки и сортировки алмазов, позволяют значительно улучшить эти процессы, их эффективность и производительность, а также снизить затраты.

"Применение санкций Украиной должно быть первым шагом к санкционированию этих компаний партнерами и прекращению торговли", - пишет НАПК.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз близок к введению санкций против российских алмазов.

В частности, завершается работа над системой слежения за импортом алмазов из России.

Следует отметить, что Украина уже давно просит ЕС ввести эмбарго на российские алмазы, но эти ограничения до сих пор не были включены в пакеты санкций против РФ.

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