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Российские хакеры атаковали сайты НАТО

Фото: Российские хакеры атаковали сайты НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 февраля, сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ERFT.

Пресс-секретарь НАТО заявила, что киберэксперты оборонного альянса активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов.

Пророссийские хакеры атаковали, в частности, сайт штаба Специальных операций НАТО (NSHQ). Он был временно недоступен.

Среди прочих, причастной к атаке была названа российская хакерская группа Killnet.

В НАТО не сообщили никаких подробностей об инциденте. Спикер альянса заявила, что альянс регулярно занимается кибер-инцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.

Напомним, ранее российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группировка Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.

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