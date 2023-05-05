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Российские хакеры атаковали сайт сената Франции

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Франция, Пятница 05 мая 2023 16:16
Российские хакеры атаковали сайт сената Франции Фото: российские хакеры атаковали сайт сената Франции (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 мая, российские хакеры вывели из строя сайт французского сената.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Доступ к сайту был нарушен с сегодняшнего утра", - говорится в сообщении верхней палаты парламента Франции.

Группа под названием NoName в Telegram взяла на себя ответственность, заявив, что поступила так, потому что "Франция работает с Украиной над новым пакетом "помощи", который может включать оружие".

Эта же группа заявила, что в марте на несколько часов вывела из строя сайт нижней палаты Национального собрания Франции.

Кроме того, хакеры заявили, что именно они стояли за перебоями в работе канадских правительственных сайтов в прошлом месяце во время визита украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в эту страну.

Напомним, по данным британской разведки, хакеры из РФ хотят ужесточить атаки объектов инфраструктуры в Европе.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.

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