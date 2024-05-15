Российское вторжение в Украину повиляло на экономики Восточной Европы, - ЕБРР

"Вы видите влияние войны на Центральную Европу. Многие правительства открыто говорят о своем страхе подвергнуться нападению, и это, безусловно, сигнал, который воспринимается рынками", - сказала главный экономист ЕБРР Беата Яворчик в интервью Bloomberg.

По данным ЕБРР, спред долга к пятилетним облигациям Германии для стран ЕС в регионе ЕБРР резко вырос после начала войны и остается выше 100 процентных пунктов. Это касается таких страны, как Польша, Венгрия, Хорватия и Латвия.

В отчете говорится, что в регионах ЕБРР в целом медианная доходность 5-летних государственных облигаций увеличилась на три процентных пункта в период с начала февраля 2022 года, когда началась война, до середины апреля 2024 года. ЕБРР работает примерно в 40 стран на трех континентах, от востока ЕС до Центральной Азии.

Смягчающая роль членства в ЕС

Восточные члены Европейского Союза были одними из крупнейших критиков вторжения России в Украину, предлагая ужесточить санкции и предоставляя военную помощь Киеву. По данным ЕБРР, хотя их географическая близость к конфликту увеличила стоимость заимствований, членство в Европейском Союзе значительно повысило уровень жизни.

По словам Яворчик, для восьми восточноевропейских стран, присоединившихся к ЕС в 2004 году, членство стало огромным успехом. Их экономика в настоящее время соответствует в среднем 50% ВВП на душу населения Германии по сравнению с 26% в 2003 году. Согласно отчету, около половины этого роста приходится на эффект от присоединение к блоку

"Неудивительно, что другие страны заинтересованы во вступлении в ЕС", - сказала Яворчик.

Прогноз ЕБРР

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3,0% в 2024 году. Этот показатель соответствует прогнозу для всего региона, в котором работает банк.