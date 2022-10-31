Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию на рынках труда в мире, - ООН

Как отмечается в докладе, уже есть признаки того, что восстановление количества отработанных часов в мире, которое наблюдалось в начале 2022 года, обратилось вспять во втором и третьем кварталах.

В целом в период с июля по сентябрь было на 40 млн рабочих мест с полной занятостью меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, который используется в качестве контрольного уровня до пандемии COVID.

"При текущих тенденциях глобальный рост занятости значительно ухудшится в четвертом квартале 2022 года", - говорится в докладе МОТ

МОТ объяснила снижение количества отработанных часов в середине 2022 года повторным введением ограничений в области общественного здравоохранения и последующими перебоями на рынке труда в Китае, а также войной России против Украины и возникшим в результате инфляционным давлением из-за перебоев с экспортом энергии и продуктов питания.

В отчете также говорится, что чрезмерное ужесточение политики может нанести "необоснованный ущерб рабочим местам и доходам как в развитых, так и в развивающихся странах".

МОТ предупредила о предстоящем сокращении вакансий и росте безработицы в последние месяцы года. По его словам, уже есть признаки того, что рынок труда в странах с развитой экономикой значительно остыл, с резким снижением роста вакансий.

Генеральный директор МОТ Гилберт Хунгбо призвал к принятию ряда мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых людей и предприятий, которые могут включать направление непредвиденной корпоративной прибыли на обеспечение занятости или поддержку доходов.