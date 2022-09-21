Российская пропаганда "предсказывает" распад ЕС и обвиняет в этом Украину

Российская пропаганда через иностранные СМИ "предсказывает" распад Европейского союза и обвиняет во всем Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
Соответствующие заявления роспропаганда начала распространяться на фоне объявления о частичной мобилизации в России. Так, кремлевское медиа RT International озвучивает нарратив о геополитическом "самоубийстве" ЕС. Причиной этого якобы является поддержка Украины.
Российские СМИ использовали специалиста по международным делам Марка Газика, политического обозревателя Рэйчел Марсден и профессора Джона Лафленда.
Также о предполагаемом распаде ЕС заговорили в Китае. Российские манипуляции опубликовало издание China Daily. Авторы материала заявили, что Евросоюз окажется в ситуации "наибольшего проигрыша, независимо от того, как развернется конфликт между Россией и Украиной".
В китайском СМИ отметили, что европейские страны не сильно зависят от российского газа, однако будущее ЕС как независимого политического полюса "выглядит недостижимым" из-за поддержки Украины.
Напомним, в Евросовете раскритиковали Россию за введение частичной мобилизации и заявили о постоянной поддержке Украины.
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