Российская пропаганда пытается использовать европейских пацифистов, - польская разведка

Российская пропаганда пытается склонить европейских поклонников пацифизма на свою сторону и использовать их для распространения своих нарративов.

Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Россия прибегает к использованию нарративов "ложного пацифизма", распространяя их на тех европейцев, которые выступают с идеями прекратить боевые действия из соображений гуманности. Это происходит, потому что РФ сейчас заинтересована в "перемирии", которое даст ей возможность восстановить силы.

"В Польше среда фальшивого пацифизма консолидируется вокруг Л.Сикульского, излагающего тезисы, соответствующие деятельности российской пропаганды, обвиняет польские власти, Запад и США в провоцировании войны и призывает к партнерству с Россией", - отметил Жарин.

Такие действия, по его словам, являются частью более крупного плана - остановить поддержку Украины западными партнерами.