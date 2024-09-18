Российская ферма троллей распространяет фейковые видео с Харрис

Российские боты в интернете распространяют фейковые видео с кандидатом в президенты США Камалой Харрис. Ролики направлены на дискредитацию демократки и ее кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра анализа угроз Microsoft (MTAC).
Отмечается, что наблюдаются изменения в тактике влияния РФ на политическую ситуацию в США за последние несколько месяцев. Россияне сосредоточились на кампании Харрис-Волза, в частности распространяют дезинформационные видео.
В отчете упоминаются две группировки троллей - Storm-1516 и новая Storm-1679. Они создали и распространяли два видео о Харрис, набравших миллионы просмотров.
Первый ролик рассказывает, что якобы поклонники Харрис нападают на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. На другом видео актриса, похожая на Харрис, во время фиктивного инцидента с ДТП якобы скрывалась с места аварии.
Ролики появляются в интернете от имени местного СМИ в Сан-Франциско, созданном всего за несколько дней до публикации фейковых видео.
Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание на производство контента об Олимпийских играх в Париже на публикацию ложных видео, дискредитирующих Харрис. В одном из них показан рекламный щит в Нью-Йорке с ложными заявлениями вице-президента США. Ролик за четыре часа набрал более 100 тысяч просмотров в Telegram.
Как отметили в Microsoft, с приближающимися выборами в США следует ожидать увеличения фейковых видео политического характера, созданных и распространенных Россией.
Напомним, в ноябре этого года в США состоятся выборы президента. Главными кандидатами на президентское кресло являются демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
Недавно в разведке США заявили, что Россия начала продвигать Трампа и выбирает для этого "более изощренные" методы, чем раньше.
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