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Российская боксерша попала в большой скандал: заставила орангутанга курить вейп

Вторник 01 июля 2025 16:45
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Российская боксерша попала в большой скандал: заставила орангутанга курить вейп Анастасия Лучкина (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler Editor 4

Российская боксерка Анастасия Лучкина оказалась в центре международного скандала, после того, как на видео заставила орангутанга вдыхать вейп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что произошло

На временно оккупированном Крымском полуострове в сафари-парке "Тайган" девушка сняла на видео, как подносит электронную сигарету к лицу единственного в регионе орангутанга по имени Дана.

Зверь живет в крымском зоопарке с 2018 года и занесен в "Красную книгу".

Животное - в критическом состоянии

Примат несколько раз вынужденно вдохнул пар, после чего начал демонстрировать "тревожное" поведение.

По сообщениям работников парка, животное потеряло аппетит, отказывается контактировать с посетителями, а также есть подозрение, что могло проглотить картридж в котором находилось 2,5-3 мл ароматной жижи с огромным содержанием никотина.

По словам ветеринара крымского парка, попадание этой жидкости в желудок является очень опасным и может вызвать сильную интоксикацию.

Волна возмущения в соцсетях

Правила парка прямо запрещают пугать, трогать или кормить животных, однако Лучкина сознательно пренебрегла этими нормами.

Ее действия вызвали резкую реакцию в соцсетях - пользователи требуют запретить ей выступления на ринге и привлечь к ответственности.

В комментариях звучат призывы "посадить ее саму в клетку" или "отдать обезьяну в безопасные условия".

Сейчас сама боксерка не дала никаких объяснений. Ее тренер заявил, что не знал о курении. А тем временем состояние животного остается под наблюдением ветеринаров.

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