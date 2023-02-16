Российская авиация ударила по Волчанску: есть разрушения и раненый

Утром 16 февраля российская авиация нанесла два ракетных удара по Волчанску (Харьковская область). Вследствие обстрела есть разрушения, один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара", - написал он.
В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.
Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.
Напомним, сегодня ночью Россия ударила по Кременчугу Полтавской области ракетами Х-22, которые невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО. Они попали в нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщалось, в ходе ночной атаки оккупанты выпустили по Украине более трех десятков ракет, из них половину сбили.
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