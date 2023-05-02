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Российская армия потеряла больше роты после 18 безуспешных атак

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Украина, Вторник 02 мая 2023 12:20
Российская армия потеряла больше роты после 18 безуспешных атак Фото: бригадный генерал Александр Тарнавский (facebook.com.PresscentrTavria)
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Авдеевском и Мариинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"За прошедшие сутки россияне 18 раз атаковали наши позиции. Успеха не имели - отошли", - сообщил он.

По его словам, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, примыкающие к линии столкновения.

Для коррекции огня артиллерии противник использует БпЛА. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксирован 321 обстрел.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 690 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее, добавил он.

Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 4 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 1 БПЛА Supercam, миномет калибра 82 мм и склад с боеприпасами, рассказал Тарнавский.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские военные в ночь на 1 мая атаковали украинские позиции на востоке и пытались вести наступательные действия. Они не смогли добиться успеха и отступили, потеряв при этом больше роты убитыми и ранеными.

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