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Российская армия расколота из-за плохого руководства, - британская разведка

Фото: армия РФ имеет проблемы с руководством на нижнем уровне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина действуют более эффективно. Но российская армия расколота из-за плохого руководства на более низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Недавнее отступление России с правого берега Днепра в Херсонской области было более организованным, чем предыдущие. Британская разведка отмечает, что потери транспортных средств, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями. Кроме того, россияне уничтожили значительную часть техники, чтобы она не досталась украинским войскам.

"Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. Однако силы все еще расколоты из-за плохого руководства младшего и среднего уровня и культуры прикрытия", - говорится в сообщении.

В качестве примера разведка назвала инцидент, произошедший с российскими военными Восточного округа. Две роты после гибели их командира сбежали с поля боя. Другие российские офицеры, вероятно, соврали об этом, пытаясь скрыть инцидент.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки поразили пункт управления РФ и склад боеприпасов противника.

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