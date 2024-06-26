В России рост преступности из-за возвращения заключенных с фронта, - британская разведка

Как отмечается в сводке, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что преступлений будет больше, поскольку эти бывшие заключенные не социализированы. Она сказала, что бывшие заключенные должны находиться под постоянным контролем правоохранительных органов и общество необходимо защищать от таких людей. Она заявила, что существует острая необходимость принятия законодательства.

Кроме того, депутат Госдумы Максим Иванов также предупредил, что после возвращения людей с войны может быть рост преступности.

По данным британской разведки, Россия вербует заключенных для службы в своих вооруженных силах как минимум с июля 2022 года. Инициатором этой практики стал бывший глава группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. Приговоры заключенным смягчаются в обмен на боевые действия в Украине. Многие погибли на передовой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что заключенным, отправленным воевать в Украину, не следует разрешать возвращаться в Россию до тех пор, пока не будет достигнута победа в войне с Украиной.

Генеральная прокуратура России прекратила публиковать официальную статистику преступности с 1 января 2023 года, вероятно, отчасти из-за возможного роста насильственных преступлений, совершаемых бывшими заключенными, вернувшимися войны в Украине, говорится в сводке. Независимое российское СМИ "Верстка" сообщило в апреле 2024 года, что по меньшей мере 107 россиян были убиты и еще 100 серьезно ранены людьми, вернувшимися фронта.

"Вербовка заключенный в российские вооруженные силы и последствия для российских общин в случае их освобождения - это практика и риск, на который российское правительство готово пойти, чтобы продолжить войну в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.