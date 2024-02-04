В России "пропал с радаров" вертолет Ми-8, принадлежавший МЧС

По данным россиян, вертолет Ми-8 "пропал с радаров", когда пролетал над Онежским озером в Карелии. На его борту находились три человека.

Борт, как пишут российские Telegram-каналы, летел из Петрозаводска в город Витегра Вологодской области. Сейчас с ним пытаются выйти на связь, а также в районе исчезновения ведут поисковые работы.

Для поиска российского вертолета уехала группа спасателей на снегоходах.

Напомним, ранее в Афганистане разбился российский частный самолет, летевший из Индии в Россию. На его борту находились шесть человек - двое пассажиров и четверо членов экипажа. Самолет принадлежал компании "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

А в прошлом году в Воронежской области РФ разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться, его эвакуировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.