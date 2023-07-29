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В России жалуются на прилеты в Брянской области, есть разрушения

Фото: в России жалуются на прилеты в Брянской области, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России жалуются на обстрелы села Ломаковка Брянской области. Якобы было по меньшей мере 15 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

"По нашей информации (Mash, - ред.), было не менее 15 "прилетов". Горит минимум два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах. Предварительно, без пострадавших", - пишет российское интернет-издание.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало ситуацию. В частности другие подробности ударов по региону также не раскрывались и врагом.

Ситуация в Брянской области России

Регион является приграничной областью страны-оккупанта, который граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Враг, со своей стороны, часто применяет Брянскую область для провокаций на границе нашей страны.

В частности, как писал "Центр национального сопротивления", есть информация о том, что враг планирует проведение терактов против собственного населения в регионе. Это может произойти в районе от села Новые Юрковичи до села Белая Березка. Гражданских предупреждают о якобы риске "проникновения диверсионно-разведывательных групп".

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