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В России заявили об рекордном числе терактов в 2023 году: названо количество

Москва, Суббота 10 февраля 2024 03:52
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В России заявили об рекордном числе терактов в 2023 году: названо количество Фото: в России заявили об рекордном числе терактов в 2023 году (рос СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

Впервые с 2004 года число терактов в РФ приблизилось к рекордному за 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верстка.

В 2023 году в РФ совершили 410 терактов.

"Российские власти квалифицируют как теракты, в том числе действия, которые можно расценить как антивоенные акции,- например, поджоги военкоматов или даже попытки это сделать", - написали на канале.

Как отмечают авторы канала, во второй год войны России против Украины, число терактов увеличилось более чем в три раза.

"В 2021 году, предшествующем войне, в России был зафиксирован 41 теракт, в 2022 году - уже 127", - написали авторы канала.

Рекорд по терактам в России был установлен в 2003 году. Тогда силовые ведомства отчитались о 561 преступлении.

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