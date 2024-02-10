У Росії заявили про рекордну кількість терактів у 2023 році: названо кількість

Вперше з 2004 року кількість терактів у РФ наблизилася до рекордного за 20 років.

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верстка.

У 2023 році у РФ здійснили 410 терактів.

"Російська влада кваліфікує як теракти, у тому числі дії, які можна розцінити як антивоєнні акції, - наприклад, підпали військкоматів або навіть спроби це зробити", - написали на каналі.

Як зазначають автори каналу, у другий рік війни Росії проти України кількість терактів збільшилася більш ніж утричі.

"У 2021 році, що передував війні, в Росії був зафіксований 41 теракт, у 2022 році - вже 127", - написали автори каналу.

Рекорд з терактів у Росії було встановлено в 2003 році. Тоді силові відомства відзвітували про 561 злочин.