В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область
На Брянскую область России якобы была совершена ракетная атака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза в Telegram.
"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - заявил он.
По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Фото: В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область (t.me/astrapress)
"Хлопки" в России
В последнее время в разных городах России все чаще сообщают о неких взрывах, работе ПВО, сбитых беспилотниках, а также пожарах.
Так, 8 июля в российском Воронеже слышали звуки взрывов. Губернатор заявил, что на подлете к городу якобы обнаружили и уничтожили два дрона.
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