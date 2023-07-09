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В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область

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Воскресенье 09 июля 2023 17:43
В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область Фото: В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Брянскую область России якобы была совершена ракетная атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза в Telegram.

"Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - заявил он.

По словам губернатора, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Фото: В России заявили о ракетной атаке на Брянскую область (t.me/astrapress)

"Хлопки" в России

В последнее время в разных городах России все чаще сообщают о неких взрывах, работе ПВО, сбитых беспилотниках, а также пожарах.

Так, 8 июля в российском Воронеже слышали звуки взрывов. Губернатор заявил, что на подлете к городу якобы обнаружили и уничтожили два дрона.

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