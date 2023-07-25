Для России закрывают один из последних каналов вывода средств за границу, - Ермак

Банки четырех стран бывшего Содружества независимых государств прекращают работать с российской платежной системой "Юнистрим". Это усложняет вывод средств за границу для граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Один из последних доступных россиянам каналов по выводу средств за границу постепенно прекращает работу. Банки иностранных стран массово объявляют об отказе принимать платежи из России через систему "Юнистрим", банк-оператор которой в конце прошлой недели попал под санкции США. Это касается, в частности, стран бывшего СНГ", - написал он.

По словам Ермака, переводы за границу через систему "Юнистрим", которая до войны обеспечивала по меньшей мере до 40% таких операций, уже приостановили три грузинских банка - TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank. Последние два банка - самые большие в стране по размерам активов.

Он добавил, что в Армении с "Юнистрим" отказались работать 4 из 18 банков. В то же время в Казахстане прием и отправку денег через российскую платежную систему больше не проводит государственный почтовой оператор “Казпочта”.

В Узбекистане от работы с "Юнистрим" отказались "Ипотека-Банк", "Капиталбанк" и "Халк-Банк".

При этом, как уточнил руководитель ОП, сам "Юнистрим" остановил переводы в Грузию, Турцию и Израиль.

Санкции против России

Напомним, страны Запада регулярно вводят санкции против России после того, как она начала свое полномасштабное вторжение в Украину. В частности, они связаны с экспортными и импортными возможностями РФ.

Также в рамках ограничений несколько российских банков уже отключили от системы SWIFT.

На прошлой неделе США ввели очередные антироссийские санкции. В список попал банк "Юнистрим".