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У России заканчиваются "Искандеры", но есть и другие ракеты, - воздушные силы

Фото: в России заканчиваются ракеты для "Искандеров" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В России заканчиваются баллистические ракеты для ОТРК "Искандер", поэтому сейчас оккупанты используют их значительно реже. Однако запасы ракет Х-22 и С-300 у них все еще есть.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг медиа-группы "Укринформ".

По его словам, единственный возможный для России поставщик новых баллистических ракет - Иран.

"Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты "Искандер" у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана", - сказал Игнат.

Поэтому, отметил спикер, оккупанты бьют "Искандерами" только по критической инфраструктуре. При этом у них остается большое количество ракет Х-22 и С-300. Количество последних может измеряться в тысячах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у России осталось 124 ракеты для "Искандеров", 272 "Калибра" и 213 ракет типа Х-101 и Х-555.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля.

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