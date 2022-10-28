У России заканчиваются "Искандеры", но есть и другие ракеты, - воздушные силы

По его словам, единственный возможный для России поставщик новых баллистических ракет - Иран.

"Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты "Искандер" у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана", - сказал Игнат.

Поэтому, отметил спикер, оккупанты бьют "Искандерами" только по критической инфраструктуре. При этом у них остается большое количество ракет Х-22 и С-300. Количество последних может измеряться в тысячах.