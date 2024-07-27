В России упал бомбардировщик: что известно

Напомним, что несколько дней назад в России потерпел аварию ударный вертолет Ми-28. В этом случае борт также выполнял плановый полет, однако в тот раз в результате инцидента экипаж погиб.

Вдобавок, мы писали, что в начале месяца под Москвой разбился "импортозамещенный" пассажирский самолет Superjet 100. Как стало известно - самолет упал во время тестового полета после планового ремонта. На момент падения в нем находились три человека.

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