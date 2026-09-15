России не хватает десятков тысяч врачей: ситуация плачевна даже в мегаполисах

Худшая ситуация, по данным разведки, наблюдается в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. Там на одну вакансию врача приходится всего 1,7 резюме.

Особенно остро проблема проявляется среди узкопрофильных специалистов. В российских клиниках не хватает около 15% необходимого количества ортодонтов, а также детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов.

Причиной дефицита специалистов является не только недостаток практического опыта выпускников медицинских учреждений. Одним из факторов также называют низкую оплату труда, по которой медики покидают профессию.

Медики вынуждены работать на несколько ставок

Кадровый дефицит не исчезает даже в крупных русских городах. К примеру, в Санкт-Петербурге официально заявляют о 100% укомплектованности врачебных должностей. В то же время там находится острая потребность в участковых терапевтах, педиатрах и работниках скорой помощи.

Как отмечает СЗРУ, формальные показатели укомплектованности достигаются благодаря тому, что медики вынуждены работать на 1,5-2 ставки, чтобы компенсировать нехватку работников.

Проблема касается и отдельных медицинских специальностей, фактически исчезающих из государственной системы здравоохранения РФ.

Так, в 2024 году в государственных клиниках России работали всего 12 врачей-остеопатов. При этом они отсутствовали в 80-ти регионах страны. Также в государственной медицине работало около 200 мануальных терапевтов, а их количество за последние годы сократилось на 13,3%.

Квалифицированные медицинские кадры при этом переходят из государственной медицины в частный сектор или покидают профессию.

Кадровый дефицит в России не ограничивается здравоохранением. По данным аналитиков рынка труда, нехватка работников также включает торговлю, строительство и транспорт, что создает системные проблемы для социальной и экономической сфер РФ.