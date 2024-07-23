RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России узаконивают преследование любого, кто не согласен с политикой Кремля, - ISW

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".

Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.

Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.

"Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, способствующим внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "русофобскими".

 

Напомним, недавно российские государственные СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в определенной интерпретации. Она поддерживает усилия Кремля по подготовке россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины