В России узаконивают преследование любого, кто не согласен с политикой Кремля, - ISW

22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".

Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.

Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.

"Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, способствующим внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "русофобскими".