Без России. На Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году приедут 150 политиков

В Мюнхен на конференцию по безопасности в этом году приедут 150 политиков. Россию на 59-ю конференцию не пригласили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена во время пресс-конференции.

По его словам, в мероприятии в этот раз примут участие более 150 чиновников из разных стран. Среди них 45 лидеров, 83 министра иностранных дел и обороны и другие политики.

В частности, в Мюнхен приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда, вице-президент США Камала Харрис, треть Сената США, лидеры скандинавских стран, руководители НАТО, ЕС и ООН.

Украину представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и более 20 парламентариев.

Хойсген подчеркнул, что Россию в этом году не приглашали, как и "правых" депутатов немецкого Бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Кроме того, глава конференции назвал главу МИД России Сергея Лаврова "громкоговорителем Путина и Кремля". По его словам, форум не мог допустить, чтобы мероприятие использовали для пропаганды.

"Мы интенсивно смотрели в последние месяцы и недели, что происходит. Путин в своих высказываниях ни на йоту не отошел от своей линии. Он отрицает право на существование независимой Украины... есть признаки того, что следы аварии MH17 ведут в Кремль", - сказал Хойсген.

Напомним, в МИД Китая подтвердили, что главный дипломат Ван И посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 17-19 февраля. Затем китайский политик собирается поехать в Россию.

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