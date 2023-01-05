У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов

Аналитики ISW подсчитали, что оккупанты могут исчерпать запасы иранских дронов уже к маю этого года. Впрочем, есть и противоположное мнение, поскольку окончание "Шахедов" у россиян зависит от ряда факторов.

Он объяснил, что поставки иранских дронов происходят не ритмично и нерегулярно: заходит партия и соответственно россияне их используют, затем эта партия заканчивается и требуется определенное время, чтобы получить следующую партию БПЛА.

"Мы видели это на примере практически 2-3 недель назад, когда эти дроны фактически не использовались. Почему? Потому что их фактически не было в российской армии. Затем же поступила очередная партия в количестве 250 штук и россияне ее активно использовали для нанесения ударов по объектах критической инфраструктуры нашей страны", - отметил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, очевидно, что интенсивность и количество дронов напрямую зависит от того, есть ли они в наличии россиян или нет.

"Поэтому говорить, что обязательно те дроны закончатся, я бы не рискнул. Потому что они производятся в режиме реального времени иранской промышленностью, а потому возникает вопрос, успеет ли вообще Иран изготовить к количеству в 1750 году. Возможно и нет, потому что на это влияют разные факторы. В частности, давление международного сообщества на правительство Ирана", - обратил внимание Селезнев.

По факту, как подчеркнул эксперт, вся эта ситуация выглядит так: есть информация от украинской разведки о том, что готовится следующая партия иранских дронов, но их количество не известно. Вот на эти данные и ориентир, потому что делать долгосрочные прогнозы, закончатся эти БПЛА или нет, не стоит рисковать, поскольку это зависит от многих факторов.

"Это производство, поставка, возможно, какая-то активизация санкционной политики, которая заставит Иран прекратить поставки тех же дронов, даже зафрахтованных", - акцентировал Селезнев.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с поставками баллистических ракет.

"Так определенный период времени говорилось о фактической их отгрузке для нужд российской армии. Теперь же эта информация поставлена на паузу. Связано ли это с тем, что их вообще не передали из-за требований в Иран, есть ли какие-то технические сложности - информации в открытом доступе нет. Но есть ключевой фактор: пока иранские баллистические ракеты к нам не прилетают", - подытожил Селезнев.

ISW прогнозируют окончание дронов до мая

Заметим, в новом отчете аналитики американского Института изучения войны допустили, что все 1750 иранских дронов в России закончатся к маю 2023 года, если атаки будут продолжаться в таком же темпе, как в последнее время.

Поэтому, как считают в ISW, россияне постараются и дальше сотрудничать с Ираном, чтобы получить высокоточное оружие для атак украинской критической инфраструктуры.

Между тем, аналитики добавляют, что дроны поступают в РФ из Ирана партиями - по 200 и 300 единиц, а российский контракт с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников. Впрочем, когда Москва получит очередную партию беспилотников иранского производства, пока неизвестно.

Сколько иранских дронов уже использовала РФ?

Отметим, по данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 13 сентября украинскими системами ПВО сбито более 540 вражеских беспилотников. Притом, что в общей сложности количество заказанных БПЛА составляет 1750.

"Цифра, которую Россия заказала - 1750. Более 600 уже использовано, именно "Шахеды". Эти беспилотники уже сбиты, с 13 сентября - более 540 единиц. Так что можно посчитать сколько сбито, сколько еще они смогут получить", - рассказал Игнат.