У России не те кости. Директор Софии Киевской раскрыла обман о княгине Ингигерде
Россия активно продвигает свою "святую", которую выдает за Ингигерду Новгородскую. Однако исследования доказывают, что это не она.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказывает генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
Уже пятый год подряд Украина пытается добиться канонизации Ингигерды - жены Ярослава Мудрого, которая происходила из шведской королевской семьи.
Ежегодно 23 февраля, в день ее смерти, возле саркофага Ингигерды в Софии Киевской проходит панихида.
В то же время, как рассказывает Неля Куковальская, Россия продвигает собственную версию истории, выдавая за Ингигерду другую женщину.
По словам Куковальской, российская версия основывается на предположении, что в конце жизни Ингигерда якобы развелась с Ярославом и ушла в монастырь в Новгороде, где стала монахиней под именем Анны, а после смерти была канонизирована.
Именно ее мощи сейчас Россия демонстрирует в разных странах как святую шведскую княгиню Ингигерду Новгородскую.
"Но исследования показали, что это кости женщины 35 лет, а Ингигерда умерла старше. Вероятно, это останки первой жены Ярослава Мудрого Анны" - объясняет Куковальская.
Она добавляет, что после рассказа этой истории шведским ученым те были, по ее словам, мягко говоря, очень удивлены.
Напомним, что Россия продолжает целенаправленно уничтожать и похищать культурное наследие Украины, похитив более 1,7 миллиона единиц артефактов на временно оккупированных территориях.
Эти ценности, от археологических находок до музейных коллекций, активно продаются на черном рынке, что является нарушением международного права.
Ранее РБК-Украина писало о систематическом уничтожении и хищении Россией культурного наследия на оккупированных территориях Херсонщины. В частности, российские войска превращают древние курганы в военные позиции, обустраивая на них огневые точки, что приводит к разрушению археологических памятников.
Также повреждаются позднескифские городища, которые используются как укрепления, а культурные слои уничтожаются из-за обустройства окопов и блиндажей. Эти действия приводят к потере уникальных исторических объектов, которые являются невозобновляемыми.
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