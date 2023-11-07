В России произошел масштабный пожар в торговом центре

Как рассказали российские спасатели, сначала огонь разгорелся на площади 10 тысяч квадратных метров, позже разошелся на 22 тысячи. Во время пожара даже частично обрушилась крыша. При этом, якобы ни жертв, ни пострадавших, в результате пожара нет.

"Самостоятельно вышли на улицу 6 человек. По предварительной информации, пострадавших нет", - заявили в российском ведомстве, но учитывая масштабы ЧП, верить этим данным достаточно сложно.

Несмотря на то, что к тушению пожара подключились больше 100 спасателей и несколько десятков техники, локализовать огонь удалось только к утру 7 ноября.

Как сообщают местные Telegram-каналы, огнем были охвачены все этажи крупного здания и хотя огонь действительно удалось локализовать, пожар тушат до сих пор.

На данный момнт рассматриваются две версии причины пожара: здание вспыхнуло из-за неполадок на ближайшей СТО или его подожгли. Местная прокуратура проводит проверку.

Пожары в России

Отметим, что пожары России, в частности, в торговых центрах и других общественных местах далеко не редкость. Достаточно вспомнить трагедию в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 году, когда погибли 64 человека или пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли более 150 человек.