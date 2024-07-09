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В России жалуются на обстрел Белгорода и Шебекино

Фото: в российской Белгородской области прогремели взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Российский город Белгород подвергся обстрелу в ночь на 9 июля, и в результате "прилетов" есть повреждение инфраструктуры. Под атаку попал Шебекинский городской округ в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и местные паблики.

По данным российской стороны, в Белгороде якобы были повреждены несколько частных домов. Российские пропагандисты традиционно обвинили в атаке Украину.

Перед ударами в Белгородской области сообщалось об угрозе ракетных ударов. Однако местный губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram заявил в 23:48 об отбое ракетной опасности.

В заявлении российской Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСНС) после полуночи появилось сообщение о том, что "ведется обстрел" Шебекинского городского округа, в частности, города Шебекино.

В российских СМИ говорят о нескольких пострадавших, однако точное количество не указывают. Кроме того, по данным пропагандистского Telegram-канала Readovka, погиб один человек.

В сети опубликованы кадры с последствиями атаки в Белгороде и Шебекино. На видео и фото можно увидеть взрывы, столб дыма со стороны жилой застройки в Белгороде в частном секторе и другие последствия ночной "бавовны".

Добавим, что местные каналы также сообщают, что в части города Шебекино пропал свет.

Обновлено в 01:00: местные власти отчитались о последствиях

Около 00:50 губернатор Гладков подтвердил данные пропагандистов об одном погибшем и рассказал о двух пострадавших. Российский чиновник заявил, что над Белгородом и районом сработала система ПВО, и якобы были "сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу".

Говоря о последствиях обстрелов, он заявил, что предварительно известно о том, что в Белгороде выбиты окна в 3 частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками были иссечены 2 автомобиля, а также повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта. .

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и обломками поврежден легковой автомобиль", - говорится в заявлении российского чиновника.

Кроме того, он обнародовал фото о последствиях.

 

В Белгороде рассказали об обстреле ночью 9 июля (фото: t.me/vvgladkov)

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня российский город Белгород подвергся атакам дронов. Также ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотник уничтожил базу военных РФ, которая была размещена в здании заброшенной школы.

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