В России прорвало очередную дамбу: разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести (видео)

По информации СМИ, 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Вода накрыла все близлежащие села.

Как сообщает один из российских Telegram-каналов, поток воды фактически снес дамбу высотой в 8 метров и в ширину в 10 метров. Ее построили временно, для страховки на время ремонта дамбы.

Всего из-за подрыва дамбы разрушены 13 домов. Уже известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать.