RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России прорвало очередную дамбу: разрушены дома, есть погибший и пропавшие без вести (видео)

Фото: в российской Карелии прорвало дамбу (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

В России прорвало очередную дамбу. В этот раз инцидент произошел на территории Республики Карелия. В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации СМИ, 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Вода накрыла все близлежащие села.

Как сообщает один из российских Telegram-каналов, поток воды фактически снес дамбу высотой в 8 метров и в ширину в 10 метров. Ее построили временно, для страховки на время ремонта дамбы.

Всего из-за подрыва дамбы разрушены 13 домов. Уже известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать.

Прорыв дамбы в России

Напомним, 26 июля в городе Карабаш Челябинской области РФ прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Было затоплено большое количество домов.

А в апреле затапливало город Орск Оренбургской области. Там тоже прорвало дамбу. Местные власти тогда призвали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКарелия