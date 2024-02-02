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В России предлагают повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство

Фото: в России предлагают повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Государственную думу России внесли поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие повышение призывного возраста до 50 лет для иностранцев, получивших гражданство страны-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Настоящее время".

В пояснительной записке решение внести поправки объясняют тем, что иностранцы, получившие гражданство России, уклоняются от воинского учета или же получают гражданство после достижения предельного призывного возраста. 

Отмечается, что с первого января 2024 года верхний предел призывного возраста в России составляет 30 лет. 

Инициаторами законопроекта являются депутаты: 

  • Александр Бородай - фракция "Единая Россия"; 
  • Алексей Журавлев - фракция "ЛДПР".

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "вопрос не проработан" и предложил авторам отозвать документ, поскольку "такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать".

Мобилизация в России

Как считают эксперты, вероятно, до предстоящих выборов президента в России вряд ли начнут проводить настоящую мобилизацию.

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, ежедневно контракты в России подписывают до 1000-1100 человек, или примерно 30 тысяч в месяц.

Также по оценкам ГУР, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине.

Выборы президента в России

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

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