В России предлагают повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство

В пояснительной записке решение внести поправки объясняют тем, что иностранцы, получившие гражданство России, уклоняются от воинского учета или же получают гражданство после достижения предельного призывного возраста.

Отмечается, что с первого января 2024 года верхний предел призывного возраста в России составляет 30 лет.

Инициаторами законопроекта являются депутаты:

Александр Бородай - фракция "Единая Россия";

Алексей Журавлев - фракция "ЛДПР".

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "вопрос не проработан" и предложил авторам отозвать документ, поскольку "такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать".

Мобилизация в России

Как считают эксперты, вероятно, до предстоящих выборов президента в России вряд ли начнут проводить настоящую мобилизацию.

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, ежедневно контракты в России подписывают до 1000-1100 человек, или примерно 30 тысяч в месяц.

Также по оценкам ГУР, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине.

Выборы президента в России

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты. Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта.