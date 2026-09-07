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В России пожаловались на "тактику давления" США из-за будущих проблем продать нефть Индии

07:38 07.09.2026 Пн
2 мин
Чем в РФ аргументируют причину по тому, что санкции якобы будут вредны?
aimg Эдуард Ткач
В России пожаловались на "тактику давления" США из-за будущих проблем продать нефть Индии Фото: в РФ говорят, что российская нефть останется для продажи (Getty Images)
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Посол России в Индии Денис Алмазов заявил, что РФ готова поставлять Индии столько нефти, сколько ей потребуется для энергетических потребностей. При этом он служил планы ужесточить санкции, намекая на планы США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы готовы поставлять Индии столько нефти, сколько ей потребуется. К сожалению, те, кто вводит санкции и пошлины, выбрали путь давления вместо честного сотрудничества, что мешает этим странам предложить Индии более выгодные условия по поставкам нефти, чем мы", - сказал посол РФ Алипов.

Bloomberg отмечает, что согласно законопроекту США о санкциях, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, в случае его принятия президент США Дональд Трамп получит право:

  • ввести 100% пошлины на пять крупнейших покупателей российской нефти и природного газа (крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция).
  • и ввести пошлины против стран, оказывающих России помощь в обходе энергетических санкций.

Как известно, санкционные меры направлены на дальнейшее ограничение экспорта российской нефти, который помогает финансировать войну Кремля против Украине. Суть в том, что доходы российского бюджета в значительной степени зависят от продажи энергоносителей.

В свою очередь российский посол Алипов предупредил, что без российской нефти на рынке якобы возникнут перебои, учитывая войну между США и Ираном, а также проблемы с транспортировкой энергоносителей через Ормузский пролив.

"Мир не справится, если российская нефть будет исключена из поставок. Энергетические рынки не могут себе этого позволить. Российская нефть останется на рынке для Индии и других стран. Мы заинтересованы в поставках нефти в Индию. Индия заинтересована в покупке этой нефти", - резюмировал он.

Санкции Грэма

Напомним, что в прошлом месяце Сенат США принял законопроект о санкциях покойного Линдси Грэма.

Однако он сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, останется заблокированным как минимум до промежуточных выборов в ноябре из-за опасений, что он расширит полномочия Трампа по введению тарифов и приведет к росту цен на нефть.

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