В России умер разработчик "Калибров", которым обстреливают города Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО "Концерн ПКО "Алмаз - Антей". Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты "Калибр". Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.