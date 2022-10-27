RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России угрожают нанести удар по американским спутникам

Фото: в России угрожают нанести удар по американским спутникам (sas.eu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в том числе коммерческим, задействованным в войне на территории Украины.

Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, - сказал он, добавив, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".

Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

Как известно, Starlink и дальше будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты. Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация