В России угрожают нанести удар по американским спутникам

Российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в том числе коммерческим, задействованным в войне на территории Украины.
Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, - сказал он, добавив, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".
Кроме того, Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают рискам устойчивость мирной космической деятельности.
Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.
Как известно, Starlink и дальше будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты. Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.
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