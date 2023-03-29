В России начали готовиться к полной блокировке Youtube, - Forbes

Российская компания VK начала расширять сеть CDN-серверов в качестве подготовки к блокировке Youtube на территории России. Это поможет ускорить загрузку видеоконтента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

О развертывании собственной сети CDN-серверов VK сообщила еще с 2021 года. На фоне роста аудитории компания решила "последовательно увеличить пропускную способность, в том числе путем расширения сети CDN"

Как пишет издание, расширение сети CDN-серверов - общий проект VK и операторов связи. Социальная сеть планирует увеличить популярность собственного ресурса и переманить как можно больше популярных русскоязычных блогеров к себе.

По словам анонимного источника с компании, VK устанавливает CDN-серверы как превентивную меру на случай блокировки YouTube. Из-за блокировки российскую социальную сеть ждет резкий всплеск трафика.