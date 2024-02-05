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В России после падения на лед затонул вертолет Ми-8

Понедельник 05 февраля 2024 05:47
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В России после падения на лед затонул вертолет Ми-8 Фото: вертолет Ми-8 затонул в Онежском озере в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС России, провалился под лед и затонул в Онежском озере. Его обломки обнаружили спасатели в 11 км от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В ранее определенном районе поиска примерно в 20 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Предварительно, вертолет при крушении пробил лед и пошел на дно, именно поэтому в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски.

Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 40-50 метров.

В МЧС отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета, они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.

Вчера вечером, 4 февраля, стало известно, что вертолет Ми-8 из состава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ "исчез с радаров", пролетая над Карелией. На его борту находились три человека. Борт, как пишут российские Telegram-каналы, летел из Петрозаводска в город Витегра Вологодской области.

Аварии с российскими воздушными суднами

Напомним, ранее в Афганистане разбился российский частный самолет, летевший из Индии в Россию. На его борту находились шесть человек - двое пассажиров и четверо членов экипажа. Самолет принадлежал компании "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

А в прошлом году в Воронежской области РФ разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться, его эвакуировали.

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